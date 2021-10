Dois jovens portugueses morrem em despiste violento em Espanha

Mais duas pessoas ficaram feridas, uma delas continua em observação no hospital devido a um traumatismo craniano.

Dois jovens portugueses, um rapaz de 22 anos e uma rapariga de 23 anos, morreram no domingo num acidente na A5, no município de Guareña, em Espanha.Os outros dois ocupantes do veículos, com 28 e 39 anos, sofreram ferimentos e foram transportados para o Hospital de Mérida. O jovem de 28 anos continua em observação no hospital devido a um traumatismo craniano.O jornal Hoy avança que o carro, um Mercedes com matrícula portuguesa, despistou-se e saiu da estrada por volta das 11h40.No local estiveram os bombeiros de Mérida, a Cruz Vermelha e uma equipa de manutenção da estrada. A polícia espanhola encontra-se a investigar o acidente.