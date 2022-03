Dois mortos e dois feridos graves em despiste de carro em Faro

Acidente ocorreu por volta das 4h23.

Um homem e uma mulher morreram este domingo de madrugada num despiste de carro na rotunda de acesso ao aeroporto de Faro, acidente que causou ainda dois feridos graves, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

As vítimas mortais e os dois feridos, também um homem e uma mulher, têm todos nacionalidade brasileira e idades entre os 20 e os 30 anos, acrescentou a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

Cerca das 04h23, o condutor da viatura não conseguiu contornar a rotunda, localizada na Estrada Nacional 125, seguindo em frente, entrando na rotunda e embatendo numa das esculturas de pedra que ali existem.

Os feridos graves foram transportados para a unidade de Faro do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve.

No local, estiveram nove veículos e 18 operacionais dos Bombeiros sapadores de Faro, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Além do aeroporto, aquela rotunda, decorada com 10 esculturas em pedra com cerca de três metros de altura cada, dá também acesso à Praia de Faro.