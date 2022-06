10 mortos e 40 feridos em ataque russo a centro comercial no centro da Ucrânia

Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, estavam mais de mil pessoas dentro do estabelecimento na altura do ataque.

Um ataque com mísseis russos atingiu um centro comercial no centro da Ucrânia em Kremenchuk provocando dez mortos e pelos menos 40 feridos, nove dos quais estão em estado grave."Infelizmente há vítimas", afirma o governador Dmytro Lunin.

Another proof that moscovia (they call it russia) is a terrorist state#RussiaIsATerroristState#Kremenchuk#WarInUkraine#Ukraine pic.twitter.com/VvwPYeiRCP