Dois mortos em bombardeamento na cidade ucraniana de Kherson

Equipas de resgate encontram-se a fazer buscas à procura de possíveis vítimas.

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas, esta segunda-feira, num "bombardeamento massivo" por parte das forças russas, no sul de Kherson, na Ucrânia, informou o governador, Yaroslav Yanushevych.Na aplicação de mensagens Telegram, o governador escreveu que as vítimas tinham sido mortas num único bairro, mas que as equipas de resgate se encontravam a fazer buscas numa área diferente à procura de possíveis vítimas.A 11 de novembro, as tropas ucranianas libertaram a cidade da ocupação russa, contudo os oficiais referem que as forças russas têm disparado contra a região, do lado oposto do rio Dnipro, desde então.