Dois mortos em despiste de avioneta em São Paulo

Aeronave saiu da rota prevista e minutos depois caiu.

Duas pessoas morreram na manhã desta quinta-feira, quando a avioneta em que seguiam se despenhou numa área de mata entre as cidades brasileiras de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, na periferia norte de São Paulo.O acidente aconteceu pelas 10h locais (13h em Portugal).Moradores do bairro Barro Branco, em Rio Grande da Serra, descreveram a jornalistas que ficaram assustados ao ouvir uma aeronave muito alto e, ao saírem de casa para perceber o que se tratava, viram a avioneta num voo rasante, já perto dos telhados.Logo de seguida, ouviram um estrondo muito forte, indicativo de que o aparelho se tinha despenhado.A avioneta, que caiu na mata perto da rua Teresinha Arnone Castelucci, na área rural na divisão entre as duas cidades da Grande São Paulo, tinha descolado poucos minutos antes do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, com destino à cidade de Presidente Venceslau, a 630 km da capital paulista.Pouco depois de levantar voo, no entanto, a aeronave saiu da rota prevista e minutos depois caiu na região de mata.No momento da queda, chovia muito e havia fortes rajadas de vento, que podem ter contribuído para o desastre.Quando os bombeiros, alertados por moradores da região, conseguiram chegar à avioneta, já nada puderam fazer pelos dois ocupantes.