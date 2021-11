Dois mortos em em concerto de tributo aos ABBA após queda de sétimo andar

Homem de 80 anos caiu e outra pessoa morreu após ser esmagada por este.

Um homem de 80 anos caiu do sétimo andar de uma sala de concertos na Suécia para cima da multidão que esperava por ver um tributo aos ABBA. O homem que sofreu a queda teve morte imediata e uma outra pessoa morreu após ser esmagada pela primeira vítima.Há ainda registo de uma terceira pessoa que ficou ferida e foi levada para o hospital, mas não corre risco de vida.A tragédia aconteceu quando mais de mil fãs estavam no salão Konsert and Kongress, na Suécia, por volta das 19 horas da noite de terça-feira. A sala de concertos foi fechada pela polícia e o espetáculo foi cancelado para que as testemunhas no local fossem interrogadas.A polícia está a investigar o incidente para tentar perceber o que realmente aconteceu, mas o jornal Independent revela que "não existem razões para pensar que foi cometido um crime".