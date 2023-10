Um morto em colisão entre dois navios de carga na costa alemã

Quatro pessoas estão desaparecidas. Outras duas foram resgatadas.

Dois navios de carga colidiram esta terça-feira no Mar do Norte, perto da costa alemã, e várias pessoas estão desaparecidas, disseram as autoridades alemãs.

Os navios Polesie e Verity colidiram esta manhã, a cerca de 22 quilómetros a sudoeste da ilha de Helgoland, informou o Comando Central para Emergências Marítimas da Alemanha.

Um dos navios, o Verity, de bandeira britânica, aparentemente afundou. O comando de emergência declarou que uma pessoa foi resgatada da água e estava a receber tratamento médico.