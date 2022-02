Dois octogenários foram detidos por caça ilegal no Peso da Régua

Guardas quatro autos por infrações à legislação da caça e dois relacionados com o transporte e bem-estar animal.

A GNR deteve em flagrante dois homens, de 83 e 87 anos, suspeitos de caça ilegal, durante uma ação de fiscalização que decorreu no concelho do Peso da Régua, anunciou esta terça-feira o Comando Territorial de Vila Real.

A Guarda explicou que, no domingo, os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Vila Real realizaram uma fiscalização, no âmbito da operação "Ártemis", ao exercício do ato venatório de espécies da caça menor, que incidiu sobre 35 caçadores.

No âmbito dessa ação, a GNR deteve em flagrante dois homens, de 83 e 87 anos, que se "encontravam a caçar em terreno não cinegético, ou seja, terreno onde não é permitida a caça, nomeadamente em povoados, numa faixa de proteção de 250 metros, para além de terem capturado uma espécie não cinegética".

Foram ainda apreendidos 33 cartuchos de diferentes calibres, duas armas de caça, duas cartas de caçador, dois livretes de manifesto de armas, dois estojos de arma de caça e dois cadeados de gatilho.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Peso da Régua, para aplicação das medidas de coação.

Um dia antes, no sábado, a ação de fiscalização incidiu sobre o ato venatório de espécies da caça maior, tendo sido fiscalizados 118 caçadores, 123 canídeos e 17 animais de pecuária, que se encontravam a participar numa montaria ao javali.

No decorrer desta ação, os guardas elaboraram seis autos de contraordenação, quatro por infrações à legislação da caça e duas relacionadas com o transporte e bem-estar animal.

A GNR afirmou que, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção ambiental e dos animais e lembrou a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) que funciona em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.