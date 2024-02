Dois polícias e um socorrista chamados a ocorrência de violência doméstica acabam mortos a tiro

Minnesota, nos Estados Unidos da América, após terem sido chamados para uma ocorrência de violência doméstica, confirmou a Associação de Polícias e Oficiais da Paz do Minnesota, citada pela AP News."Estamos de coração partido. A nossa comunidade de agentes da lei está destroçada. Estamos devastados com esta perda horrível", disse, em comunicado, o diretor-executivo da Associação, Brian Peters.

"Estes heróis deixam para trás os seus entes queridos e uma comunidade que recordará para sempre a sua coragem e dedicação para manter os habitantes do Minnesota em segurança", acrescentou.Os agentes pertenciam à Polícia de Burnsville.O diretor-executivo da organização que representa os oficiais de base e os supervisores do Departamento da Polícia de Burnsville, Law Enforcement Labor Services lamentou o sucedido: "Os nossos pensamentos e orações estão com a família dos agentes e socorristas que responderam a uma chamada doméstica esta manhã. Estes agentes foram abatidos enquanto respondiam ao chamado do dever de servir e proteger. Estamos de luto ao lado da comunidade de Burnsville e das famílias dos mortos".