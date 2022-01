Domingo frio com pequena subida da temperatura e céu nublado

Em Lisboa as temperaturas vão variar entre os 7 e os 16 graus Celsius. No Porto os termómetros oscilam entre os 9 e os 16 graus.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê apara este domingo céu muito nublado e uma pequena subida das temperaturas.Possibilidade de de ocorrência de períodos de chuva fraca no litoral a norte do Cabo Mondengo. Formação de geada no interior Norte e Centro.Em Lisboa as temperaturas vão variar entre os 7 e os 16 graus Celsius. No Porto os termómetros oscilam entre os 9 e os 16 graus.Bragança será o distrito mais frio este domingo com -2 de mínima e 9 de máxima.Para o arquipélago da Madeira a previsão aponta para 21 graus de máxima no Funchal. Já nos Açores, São Miguel vai contar com períodos de chuva. Os termómetros sobem até aos 14 graus em Angra do Heroísmo e na Horta. Santa Cruz das Flores e Ponta Delgada vão chegar aos 15 graus.