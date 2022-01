Dona de bar de alterne e filho acusados de burlar 36 clientes no Porto. Esquema rendeu mais de 250 mil euros

Suspeitos distraíam as vítimas, apoderavam-se dos seus cartões e já com os códigos PIN previamente decorados faziam vários pagamentos.

O Ministério Público do Porto deduziu acusação contra a proprietária de um bar de alterne, no Porto, e o filho por burlas cometidas contra 36 clientes. O esquema foi praticado entre 2019 e o ano passado e rendeu mais de 250 mil euros.