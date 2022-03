Dona de lar ilegal em Torre Novas que deixou idosas à morte condenada a 7 anos de prisão

Em causa está um crime de profanação de cadáver e dois crimes de maus tratos agravados.

A dona de um lar ilegal em Torres Novas foi condenada a sete anos de prisão, esta quinta-feira, pelo Tribunal de Santarém, por

um crime de profanação de cadáver e dois crimes de maus tratos agravados.

O coletivo do juízo Criminal de Santarém absolveu a arguida de 41 anos, Ana Paula Alves, da prática de dois crimes de maus tratos, por não ter sido provado que não dispunha de alimentos suficientes para fornecer às duas idosas que sobreviveram, tendo sido condenada por dois crimes de maus tratos com resultado em duas mortes e um crime de profanação de cadáver.



A situação remonta a 2 de março, quando o neto da primeira idosa contactou os bombeiros e a Guarda Nacional Republicana porque notou





um "forte odor cadavérico" no quarto onde dormiam três das quatro idosas que se encontravam no apartamento, duas das quais "passaram, no mínimo, 12 noites no mesmo quarto que o cadáver".

Depois da chamada, a proprietária terá escondido o corpo da outra mulher, uma vez que esta não estava nem na sala nem nos quartos.



O segundo caso ocorreu no dia seguinte quando a sobrinha de outra utente ligou a avisar que ia visitar a tia face às informações divulgadas no dia anterior. Pouco depois recebeu uma mensagem da proprietária do lar a dizer que a idosa teria desmaiado e que uma ambulância já ia a caminho do local. A idosa foi encontrada sem vida no chão do quarto.