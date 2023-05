Dona do Facebook é multada em 1200 milhões de euros por violar regras de privacidade da União Europeia

Empresa de tecnologia é ordenada a interromper a transferência de dados de utilizadores do Facebook, na Europa, para os Estados Unidos da América.

A meta, empresa-mãe do Facebook, foi multada esta segunda-feira em 1200 milhões de euros e ordenada a parar de transferir os dados recolhidos de utilizadores da União Europeia (UE) para os Estados Unidos da América (EUA).Segundo o New York Times, a multa recorde surge após a Meta ter, alegadamente, violado uma decisão judicial de 2020, imposta pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, que dizia que os dados enviados da UE para os EUA não estavam bem protegidos das agências de espionagem americanas.O jornal refere que a multa anunciada pela Comissão de Proteção de Dados da Irlanda é uma das mais importantes nos últimos cinco anos, desde que a União Europeia promulgou o Regulamento Geral da Proteção de Dados.A penalização aplica-se apenas ao Facebook e não afetará as transferências de dados oriundos do Instagram e do WhatsApp, plataformas que também fazem parte da Meta.A gigante da tecnologia anunciou que irá recorrer da decisão e que não haverá interrupção imediata do serviço na UE.As autoridades da UE e dos EUA estão a negociar um novo acordo de partilha de dados que proporcionaria novas proteções legais, de modo a que a Meta continue a transferir informações dos utilizadores entre os Estados Unidos e a Europa.