Donald Trump declara-se inocente de todas as acusações

Ex-presidente dos EUA foi autorizado a sair do tribunal sem restrições para viajar ou caução monetária.

O ex-presidente norte-americano Donald Trump declarou-se esta terça-feira "não culpado" num tribunal federal em Miami pelas 37 acusações federais apresentadas contra si, relacionadas com desvio e ocultação de documentos classificados.

Trump, o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos da América a ser indiciado criminalmente pela justiça federal, compareceu perante o juiz federal Jonathan Goodman, que o notificou das 37 acusações apresentadas por um Grande Júri, por ter desviado documentos confidenciais para Mar-a-Lago, a sua mansão no sul da Florida.





O ex-presidente atribui a acusação liderada pelo procurador especial Jack Smith a uma "grande caça às bruxas" lançada pelo atual chefe de Estado norte-americano, o democrata Joe Biden.

De acordo com a agência Reuters, os documentos que Trump guardou ilegalmente incluem alguns dos segredos militares mais sensíveis dos EUA, como o programa nuclear do país e as potenciais vulnerabilidades internas em caso de ataque.

Os documentos foram encontrados na mansão de Palm Beach. Caixas com a informação classificada estavam empilhadas num salão de festas e na casa de banho.

Para a procuradoria, o antigo presidente colocou em risco a segurança nacional dos Estados Unidos, bem com a das forças armadas e das relações externas.

Ex-presidente dos EUA é novamente candidato à Casa Branca em 2024.