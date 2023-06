Donald Trump enfrenta 37 acusações no caso do desvio de documentos da Casa Branca

Ex-presidente dos EUA foi intimado a apresentar-se na próxima terça-feira num tribunal federal em Miami.

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, revelou esta quinta-feira que foi formalmente acusado no processo sobre o desvio de documentos classificados da Casa Branca.A informação foi revelada numa publicação na rede social Truth Social, onde o republicano afirmou ainda que foi intimado a apresentar-se na próxima terça-feira num tribunal federal em Miami, na Flórida.Esta sexta-feira, um tribunal federal dos Estados Unidos tornou públicos os documentos da acusação do antigo presidente norte-americano, onde estão detalhadas as 37 acusações.De acordo com a agência Reuters, os documentos que Trump guardou ilegalmente incluem alguns dos segredos militares mais sensíveis dos EUA, como o programa nuclear do país e as potenciais vulnerabilidades internas em caso de ataque.Os documentos foram encontrados na mansão de Palm Beach. Caixas com a informação classificada estavam empilhadas num salão de festas e na casa de banho.Para a procuradoria, o antigo presidente colocou em risco a segurança nacional dos Estados Unidos, bem como a das forças armadas e das relações externas."Este é o tipo de caso que resulta em décadas de prisão", disse o ex-procurador federal de Broklyn Duncan Levi, citado pelo jornal The New York Post. "As acusações são extremamente graves e implicam penas de prisão muito pesadas", acrescentou Levin. "As acusações federais são um grande negócio".