Donald Trump vai a julgamento por pagamentos ilegais a atriz porno antes da eleições presidenciais

É a primeira vez que um ex-presidente norte-americano será julgado em tribunal.

à ex-atriz porno Stormy Daniels

A moção do ex-presidente norte-americano Donald Trump para arquivar o processo de pagamentos ilegaisfoi recusada. O início do julgamento será dia 25 de março, como estava previsto, avança a BBC News.O juiz ditou que as moções foram negadas. O advogado de Trump, Todd Blanche, está a tentar que haja um adiamento, justificando que esta é uma data "injusta" para o ex-presidente.O julgamento será antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos da América, a 5 de novembro.É a primeira vez que um ex-presidente norte-americano será julgado em tribunal.