Dono de bordel em Benfica controlava prostitutas e espaço com o telemóvel

Um homem, de 51 anos, e duas mulheres foram agora acusados, pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, de oito crimes de lenocínio. Segundo o despacho de pronúncia, o arguido era o proprietário e gerente de um bordel na zona de Benfica e, apesar de residir no Porto, conseguiu gerir o negócio na capital com o apoio das coarguidas e através do recurso aos respetivos telemóveis.