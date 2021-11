Dono de carro esfaqueado após abordar ladrão em Sintra

Um homem de 51 anos foi, esta segunda-feira, esfaqueado por duas vezes num braço por um jovem que tinha acabado de abordar, ao aperceber-se que estava a preparar-se para lhe assaltar o carro, na Linha de Sintra.O crime ocorreu pelas 9h40, na Avenida das Robínias, na Rinchoa, freguesia de Rio de Mouro. A vítima apercebeu-se, apenas minutos após ter saído de casa, que um indivíduo lhe observava a viatura estacionada. Aparentando entre 20 a 30 anos, com ténis e roupa casual, o homem espreitava para o interior, e tentava com insistência abrir as portas e a bagageira. Em pouco tempo chegou até junto dele e limitou-se a perguntar o que pretendia. Como resposta, o jovem sacou de uma faca, que tinha ocultada na roupa, e golpeou o proprietário do veículo num dos braços.

O agressor fugiu rapidamente, enquanto a vítima recebeu o primeiro apoio por parte de vários transeuntes que assistiram ao ataque. Uma equipa de bombeiros da corporação da Agualva foi enviada para assistir o homem, que foi depois transportado para a Urgência do Hospital Amadora-Sintra. Investigadores da PSP de Sintra abriram um inquérito.