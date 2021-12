12 cartões de crédito pagam fuga milionária de João Rendeiro

Ex-banqueiro foi detido às sete horas da madrugada da África da Sul.

Às sete horas da madrugada da África da Sul - cinco em Portugal - elementos da polícia sul-africana batiam à porta do quarto de luxo de João Rendeiro. O ex-banqueiro estava hospedado no Resort Forest Boutique Guest House, em Durban, e foi com surpresa que viu as autoridades. Estava sozinho, com um pijama cinzento de verão, quando lhe foi dada ordem de prisão. Não teve tempo de mexer em nada. Numa cómoda da suíte que ocupava estavam 8 cartões de crédito, de bancos de todo o Mundo, gravados com os nomes das mais variadas empresas. Na sua carteira havia mais 4 cartões.





