Doze doentes e nove profissionais de saúde infetados em surto de Covid-19 no IPO de Lisboa

Um surto de Covid-19 com 21 infetados foi detetado no Instituto Português de Oncologia de Lisboa, confirmou fonte oficial ao CM.



Até ao momento, doze doentes e nove profissionais de saúde testaram positivo ao coronavírus. Os doentes infetados estavam vacinados e não há registo de vítimas mortais. Ainda assim, foram transferidos para outros hospitais do Serviço Nacional de Saúde, uma vez que, o IPO tem regime excecional, no qual não trata doentes Covid.



Os profissionais de saúde infetados estão em casa, estão "bem". Registaram-se alguns constrangimentos no internamento de doentes no IPO, devido ao surto, mas a atividade cirúrgia mantém-se ativa.



O surto foi identificado no final da semana passada e o primeiro caso detetou-se nos testes habituais que os doentes internados fazem semanalmente, para despiste da Covid-19.

O IPO realiza testes de diagnóstico do vírus aos doentes que fazem tratamentos de quimioterapia e de radioterapia, que vão realizar cirurgia ou exame médico invasivo e a todos os que permanecem internados.