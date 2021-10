Dragão arranca vitória frente ao Paços de Ferreira. Veja as imagens e os golos da partida

FC Porto esteve em desvantagem após o golo de Nuno Santos, mas deu a volta com os remates de Luis Díaz e Wendell.

O FC Porto isolou-se este sábado no segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, pressionando os rivais Benfica e Sporting, ao vencer por 2-1 na receção ao Paços de Ferreira, em jogo da oitava jornada da prova.

A equipa portuense até esteve em desvantagem, na sequência do golo marcado por Nuno Santos, aos 19 minutos, mas deu a volta ao resultado, graças aos remates certeiros de Luis Díaz, aos 44, e Wendell, aos 52, num jogo em que o avançado 'azul e branco' Taremi foi expulso aos 90+5.

O FC Porto, uma das três equipas invictas na prova, em conjunto com o líder Benfica e o campeão Sporting, passou a totalizar 20 pontos, menos um do que as 'águias' e mais três em relação aos 'leões', que têm ambos menos um jogo realizado, enquanto o Paços de Ferreira soma nove.

44' - Luis Díaz faz o empate quase no final da primeira parte