Drama com gato atirado durante conferência no Qatar agita brasileiros

O Brasil enfrenta esta sexta-feira, às 15h00, a Croácia, em Al Rayyan, naquele que será o primeiro jogo dos quartos de final do Mundial. No entanto, na seleção canarinha há neste momento outro assunto que tem roubado a atenção dos brasileiros: o gato que foi atirado, de forma brusca, pelo assessor do Brasil durante uma conferência de imprensa.