Droga da violação mata em engate gay

Há alguns meses que o homem de 32 anos engatava homossexuais na aplicação de redes sociais Grindr, dedicada a participantes gay. Terá conseguido pelo menos cinco vítimas, que as autoridades acreditam que tenham sido levadas para casa do suspeito, junto ao Porto de Pesca de Setúbal, e drogadas dissimuladamente com GHB, a chamada droga da violação.