Drone alimenta cães presos pela erupção do vulcão em La Palma

Empresas estão a colaborar com as autoridades no resgate de animais.

O governo local de La Palma partilhou um vídeo, esta terça-feira, onde é possível ver cães encurralados devido à lava do vulcão Cumbre Vieja a serem alimentados com recurso a um drone.



Segundo a Reuters, há duas empresas de drones que estão a colaborar com as autoridades para ajudar a localizar e alimentar animais.