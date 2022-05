Duas casas em ruínas na Covilhã ameaçam moradores

Há mais de quatro anos que os moradores da Travessa das Ripas, no centro da Covilhã, vivem com o coração nas mãos devido à proximidade de duas casas em ruínas. Décadas de abandono transformaram os edifícios numa armadilha que ameaça abater-se a qualquer momento sobre a muito utilizada artéria.





"De cada vez que passamos na rua temos que ir sempre a olhar para cima com medo de que alguma coisa caia do telhado ou das paredes. Há pedaços de madeira e chapa suspensos que ameaçam cair com uma rajada de vento mais forte e podem magoar quem for a passar", diz Luís Ramos, que todos os dias visita a mãe de 86 anos que ainda lá mora. "Isto é um perigo para quem cá vive, maioritariamente idosos", reforça. Desde 2019 que os moradores alertaram várias vezes a autarquia para a situação de perigo, mas nada foi feito. Quem por ali passa já apanhou alguns valentes sustos, o último dos quais, na última semana. "Saí de casa para ir buscar ingredientes para o jantar e quando ia a passar caiu um enorme pedaço da parede atrás de mim. Podia ter-me matado", conta aoSandra Ramos, moradora.

A Câmara da Covilhã está a par do problema e a tentar resolvê-lo. A autarquia pode intervir "se os proprietários, depois de notificados, não fizerem as obras necessárias", diz José Reis, vereador do urbanismo.