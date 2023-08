Duas crianças entre os feridos em colisão de elétricos no Cais do Sodré

Carris já abriu inquérito para averiguar as causas do acidente.

Uma colisão entre dois elétricos, na tarde desta quinta-feira, na Avenida 24 de Julho, no Cais do Sodré, em Lisboa, fez 13 feridos ligeiros, oito dos quais precisaram de receber assistência hospitalar.Ao que oapurou junto de fonte do INEM, entre as vítimas estão duas criançasOs feridos foram transportados para os Hospitais de São José, São Francisco Xavier e Santa Maria.O alerta foi dado às 17h09. No local estiveram 37 operacionais, apoiados por 12 veículos.Em resposta ao, a Carris assegurou que já ativou os mecanismos para a realização de um rigoroso inquérito interno, "de forma a averiguar as causas que estiveram na origem do incidente".