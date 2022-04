Duas crianças mortas e mais de ficam 40 doentes depois de comerem pizzas congeladas em França

Estão a ser analisados 75 casos de contaminação pela bactéria E.Coli.

Duas crianças morreram e mais de 40 ficaram doentes com a bactéria E. coli depois de comerem pizzas 'Fraîch'up' da marca Buitoni, vendidas pelo grupo Nestlé, avançaram as autoridades sanitárias francesas.De acordo com a Direção Geral da Alimentação (DGAL), a Direção Geral da Concorrência, Consumo e Repressão à Fraude (DGCCRF) e a Direção Geral da Saúde, estão a ser analisados 75 casos de contaminação pela bactéria, e desses, 41 são em crianças que desenvolveram Síndrome hemolítico-urémico (HUS), que causa insuficiência renal.No entanto, embora salientem ter observado uma relação entre o consumo da pizza e a contaminação, nenhum deles consegue confirmar que a causa seja realmente essa.O grupo Nestlé com sede em França, em comunicado, apela a que quem tiver o produto em casa, que o deite imediatamente fora, salientando que a situação "extremamente trágica" vai ser assumida pela empresa.

"Gostaríamos de mostrar o nosso apoio às famílias afetadas", destacou a empresa, referindo ainda que "a qualidade e segurança dos nossos produtos é e continuará a ser a primeira prioridade" da empresa.



A empresa denotou que "até ao momento, a origem da bactéria na pizza 'Fraîch'Up' permanece indeterminada".

Embora a bactéria E. coli habite naturalmente no intestino do ser humano, há alguns tipos de E. coli que são nocivos para as pessoas depois da ingestão de alimentos contaminados, podendo causar infeções e levar até à morte.