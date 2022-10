Duas mulheres veem maridos morrer em acidentes no mesmo dia

Dois homens morreram, esta quinta-feira, em frente às mulheres, em brutais acidentes de viação em autoestradas - na A41, em Valongo, e na A2, em Palmela.





Carlos Marques, de 77 anos, seguia ao volante do Renault Mégane, acompanhado pela mulher, de 72. Estavam parados na via da direita da A41, na fila de trânsito de saída para a A28, em direção à praia, quando foram abalroados por um camião que não se apercebeu dos veículos parados. O carro onde seguia o casal de Alfena, Valongo, foi atirado para a berma da estrada, totalmente destruído. O camião seguiu. Embateu na traseira de uma carrinha de mercadorias, que chocou com outra carrinha. Carlos Marques morreu no local. A mulher e o condutor da primeira carrinha sofreram ferimentos ligeiros.

Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã.