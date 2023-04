Duas pessoas baleadas perto de espaço de diversão noturna em Lisboa

Suspeito ainda não foi identificado.

Duas pessoas foram baleadas esta quinta-feira na rua do Conde Redondo, em Lisboa, mas não correm perigo de vida, disse à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública.

"Foram localizadas pela PSP duas vítimas, um homem com ferimentos na zona lombar e numa perna e uma mulher com ferimentos nas duas pernas", disse o comissário do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, Ricardo Barata.

O incidente ocorreu na rua do Conde Redondo, nas proximidades do espaço noturno Elefante Branco, e o alerta foi dado por volta das 04h15, acrescentou.

Os dois feridos foram transportados para o hospital "e não correm perigo de vida", adiantou.

Até ao momento não foi possível "detetar qualquer indivíduo suspeito", indicou a mesma fonte.

Para o local foram mobilizados vários meios policiais, referiu.