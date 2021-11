Duas pessoas morreram após colisão entre carros na N224 em Oliveira de Azeméis

Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas na sequência de uma colisão frontal entre dois carros na Estrada Nacional 224 entre Oliveira de Azeméis e Estarreja, no distrito de Aveiro.O alerta foi dado às 06h37. O acidente ocorreu ao quilómetro 69. No local estiveram equipas do INEM, os Bombeiros de Oliveira de Azeméis e de Estarreja e a GNR. No total foram acionados 41 operacionais apoiados por 16 viaturas.

Um dos feridos foi transportado para o Hospital de Gaia e o outro foi levado para o Hospital de Santa Maria da Feira.As vítimas e os feridos, todos homens, tinham idades compreendidas entre os 32 e 45 anos.