Duelo de históricos: Belenenses e União de Leiria à procura da glória

Treinadores prometem um “bom espetáculo”. Encontro é transmitido na CMTV.

A final da Liga 3 vai colocar este sábado frente a frente, no Jamor, dois históricos do futebol, o Belenenses e a U. Leiria, com os treinadores a prometerem um “bom espetáculo”.









“É um estádio mítico onde qualquer jogador gostaria de estar”, disse Vasco Botelho da Costa, treinador da U. Leiria.

Já Bruno Dias, técnico do Belenenses, considerou: “O detalhe vai fazer a diferença. Será um jogo equilibrado como foram os anteriores. O jogo terá transmissão na CMTV (16h15), com narração de Paulo Catarro e comentário de José Manuel Freitas.