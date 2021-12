Dupla armada com caçadeiras assalta carrinha de transporte de valores em Gaia

Suspeitos encontram-se em fuga.

Dois homens encapuzados e armados com caçadeiras de canos serrados assaltaram uma carrinha de transporte de valores, em Mafamude, Vila Nova de Gaia. A dupla fugiu com duas malas com dinheiro.A Polícia Judiciária foi acionada e investiga o caso. A dupla continua em fuga.Não há feridos a registar.