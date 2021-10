Dupla de homens detida após roubo com arma e assalto a casa em Castelo de Paiva

São também suspeitos de abastecerem uma viatura e fugirem sem pagar.

A PJ do Norte deteve dois desempregados, de 35 e 38 anos, por roubo armado na via pública e furto numa residência, em Castelo de Paiva. São também suspeitos de abastecerem uma viatura e fugirem sem pagar.Um dos casos ocorreu a 1 de agosto, pela 01h00, quando a dupla abordou um homem na rua e, ameaçando-o com uma pistola, retirou-lhe todos os bens.Os suspeitos já têm antecedentes.