Dupla encapuzada assalta distribuidor de bilhas de gás na cave de prédio em Massamá, Sintra

Dois ladrões encapuzados e armados com uma pistola, de aparência semelhante às das forças de segurança (Glock 19, calibre de 9 milímetros), assaltaram um distribuidor de bilhas de gás na cave de um prédio em Massamá, Sintra. A vítima, de 24 anos, foi atraída ao local por um telefonema (feito pelos ladrões), que se fizeram passar por clientes.Saiba mais no site do Correio da Manhã