Dupla mata traficante com choques, tiros e machadadas

Joel Eldridge, de 30 anos, ia abandonar Macieira, na Sertã, e regressar a Inglaterra. Mas o compatriota Jacob Barnard, de 33 anos, temia que o parceiro no tráfico de droga o fosse denunciar. Juntou-se a Joshua Sherwood, de 30, e mataram Joel.Primeiro deram-lhe choques com uma arma elétrica, esfaquearam-no e balearam-no. Já com Joel prostrado, Jacob deu-lhe várias machadadas na cabeça. Tirou uma foto ao cadáver e enviou-a a amigos.