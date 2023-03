Dupla rouba milhares de euros em joias de ourivesaria de Leiria

Suspeitos estão em fuga.

Dois homens assaltaram uma ourivesaria, em Leiria, esta quinta-feira de manhã e levaram peças num valor entre os 20 e os 30 mil euros. Os suspeitos colocaram-se em fuga.

O CM apurou que tratou-se de um assalto à mão armada e consumado. As imagens de videovigilância de umas obras perto do local do assalto já permitiram identificar a roupa dos assaltantes.

A PJ já se encontra no terreno a investigar o crime.