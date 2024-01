Duplo homicida do Seixal caçado pela Polícia Judiciária

O suspeito de matar a sangue-frio Ilda Rodrigues, de 76 anos, durante um assalto, na terça-feira, numa rua na Amora, Seixal, foi esta quarta-feira detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal em menos de 24 horas. Trata-se de um jovem, de 24 anos, dependente de drogas duras, que reside no Seixal, e que também é suspeito de matar Fábio Veríssimo, de 20 anos, a 26 de dezembro, igualmente no Seixal. O jovem foi assassinado à porta de casa de uma amiga, na sequência de um roubo. À hora de fecho desta edição ainda decorriam buscas na casa do suspeito, que deverá ser ouvido durante o dia de hoje no Tribunal de Instrução Criminal do Seixal.