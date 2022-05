"É difícil esquecer todo aquele terror": O relato de uma sobrevivente do acidente mortal com autocarro na A1

Teresa Freitas é o reflexo da dor vivida em Figueiredo, Guimarães, após o despiste de um autocarro na Mealhada que ceifou três vidas.

Teresa Freitas é o reflexo da dor vivida em Figueiredo, Guimarães, após o despiste de um autocarro, sábado, na A1, na Mealhada, que ceifou três vidas. "A Emília [Castro, uma das vítimas mortais] ia a rezar o terço, quase no último mistério. Lembro-me do despiste e que o autocarro bateu contra um poste. Eu queria desligá-lo porque estava a fazer muito fumo e não consegui. Ainda pus a mão no bracinho dela. Vi o motorista e muitas pessoas feridas. É muito difícil esquecer todo aquele terror", contou esta segunda-feira ao, visivelmente emocionada.Saiba mais no Correio da Manhã