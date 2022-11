É o fim da era de Andrea Agnelli à frente do clube italiano

Andrea Agnelli deixa o topo do clube da Juventus após mais de 12 anos.

os membros do Conselho de Administração, considerando a centralidade e a relevância das questões jurídicas e técnico-contáveis pendentes, consideraram do melhor interesse social recomendar que a Juventus adotasse um novo Conselho de Administração para tratar destas questões."





O Ministério Público de Turim, Itália, acusou de falsas demonstrações financeiras o clube italiano, e as últimas queixas da agência governamental Consob, que levaram a uma revisão do projeto de demonstrações financeiras a ser aprovado e ao adiamento da assembleia de acionistas duas vezes, marcado agora para 27 de dezembro, levaram à decisão unânime do conselho de administração dar um passo atrás, segundo o

O Presidente e diretores da Juventus decidiram demitir-se, esta segunda-feira, depois de serem acusados de fraude fiscal.É o fim da era de Andrea Agnelli como presidente da Juventus. Haverá uma nova direção e uma nova estrutura do clube a ser decidida nos próximos meses, segundo o jornalista Fabrizio Romano.Em comunicado divulgado no site do clube italiano refere que "jornal italiano La Gazetta dello Sport.Andrea Agnelli deixa a presidência do clube italiano após mais de 12 anos no cargo.