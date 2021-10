É possível recuperar o olfato em doentes Covid-19 com vitamina A, revela estudo

Perda ou alteração do olfato é um sintoma comum da doença.

As gotas nasais de vitamina A podem tratar a perda ou alteração do olfato em alguns pacientes que tiveram Covid-19, apontam investigadores britânicos. A Universidade da Ânglia do Norte, no Reino Unido, está a levar a cabo um teste durante 12 semanas.



Apenas alguns dos voluntários vão receber o tratamento, mas todos vão ser submetidos a odores fortes, como o de ovos podres e de rosas. Os rastreios cerebrais vão verificar se a vitamina atuou na reparação das vias olfativas danificadas ou nos nervos olfativos.