"É tudo pelo dinheiro. Sou inocente!”: Rúben Semedo desmente violação a jovem

Visivelmente zangado, após ter passado duas noites numa cela da polícia e sabendo que terá de lá ficar pelo menos mais duas, Rúben Semedo levou a mão à cara, baixou a máscara anti-Covid e clamou aos jornalistas, em inglês, esta terça-feira de manhã, à saída do tribunal: “Vão ver. Sou inocente! É tudo por causa do dinheiro.Leia na íntegra no Correio da Manhã.