"É um cheiro doentio": População de Carviçais revoltada com o projeto de fábrica poluente próximo da aldeia. Veja agora, na CMTV

Como se não bastassem a poluição e o mau cheiro, a fábrica pretende instalar-se numa zona de uso agrícola e florestal.

A população de Carviçais, no concelho de Torre de Moncorvo vive um autêntico pesadelo há mais de dez anos devido à unidade industrial com historial de poluição em Ferreira do Alentejo. O projeto para instalar uma fábrica altamente poluente próxima à aldeia está a deixar a população revoltada que diz que "ninguém merece ter uma fábrica destas em cima". A agência do ambiente já admitiu que existe risco para a saúde pública.