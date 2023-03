"É uma lei cartaz": Marcelo arrasa pacote de habitação do Governo

Presidente da República afirma que plano do Governo para combater os problemas da habitação é “inexequível”.

“Tal como está concebido, logo à partida, o pacote da habitação é inoperacional. Quer no ponto de partida, quer no ponto de chegada”, disse esta segunda-feira o Presidente

da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O chefe de Estado respondeu desta forma

a uma pergunta, colocada na Redação Aberta que assinalou os 44 anos do CM e os 10 anos da CMTV, sobre se vai ou não vetar os diplomas do Mais Habitação, programa do Governo que já tinha criticado.