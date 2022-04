"É uma teia de mentiras e encenações": Porta-voz do Kremlin fala acerca do massacre em Bucha

"Contam-nos que estão a ser perseguidas, e identificaram casos de maus tratos e violência por parte das tropas ucranianas", afirma.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, deu esta quinta-feira uma entrevista à Sky News.

As pessoas das cidades que foram bombardeadas "contam-nos que estão a ser perseguidas, e identificaram casos de maus tratos e violência por parte das tropas ucranianas", afirmou.





Sobre os ataques, Dmitry Peskov diz que estes são uma encenação e uma conspiração por parte de todos os meios de comunicação ocidentais, não negando que haja vítimas.

"Há muita gente que compreende a Rússia. O mundo é maior do que os países que apoiam a Ucrânia" refere o porta-voz do Kremlin, quando o jornalista da Sky News lhe fala sobre o país russo ter sido suspenso do Conselho de Direitos Humanos.

Em resposta às atitudes de

Boris Johnson, Peskov fala em não haver nem uma única palavra sobre os direitos humanos, sendo que as ações do primeiro-ministro britânico são "pouco construtuivas".



A nível económico refere que a Rússia está preparada "há mais de um ano para as sanções do Ocidente". "A nossa economia é forte e vai resistir", acrescenta.



No final da entrevista, o porta-voz do Kremlin deixou bem assente que "Putin nunca vai responder por crimes de guerra".