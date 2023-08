Ecrã gigante cai em cima de tuna durante atuação no Estádio Universitário de Lisboa

Comissão Organizadora do evento explica a queda do ecrã com "uma rajada de vento muito forte".

Um ecrã gigante caiu, esta segunda-feira, durante a atuação de uma tuna académica dona Cerimónia de Abertura do Campeonato Europeu Universitário de Rugby7s, no Estádio Universítário de Lisboa, ferindo os músicos presentes no palco.Em comunicado, a Comissão Organizadora do evento explica que, "devido a uma rajada de vento muito forte", o "ecrã caiu para a frente sobre os músicos da Estudantina [tuna académica do ISEL] que encerravam a cerimónia de abertura".Segundo a comissão o socorro foi prestado de imediato, tendo sido oferecido "atendimento médico de primeiros socorros". Os músicos foram, ainda, levados para o hospital para a realização de exames e observação. A organização do evento informa, também, que está em contacto constante com o grupo e que nenhum elemento sofreu ferimentos graves.No comunicado é assegurado que o mesmo está "devidamente licenciado" e que "cumpre todas as normas legais".