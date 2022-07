Ecrã gigante cai em palco durante concerto e fere membros de banda

Pelo menos três pessoas ficaram feridas na queda de um ecrã gigante caiu durante um

concerto da banda "Mirror" em Hong Kong.





O acidente aconteceu esta quinta-feira no

Hong Kong Coliseum em Hung Hom.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram vários bailarinos a dançar no palco no momento em que um dos monitores se solta e cai em palco atingindo pelo menos um bailarino. Outras duas pessoas ficaram feridas, revela o jornal South China Morning Post. As vítimas foram transportadas ao Hospital Queen Elizabeth.O concerto foi cancelado. Ahfa Wong Wai-kwan, empresário da banda, apelou ao público para deixar a sala de espectáculos de forma ordenada.