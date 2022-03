EDP vai subir o preço da eletricidade em 3%

A EDP Comercial afirmou esta quinta-feira que os preços da eletricidade vão aumentar em 3% a partir do mês de maio, para os clientes residenciais.

Esta é uma atualização "em linha com o recente anúncio de ajuste da tarifa do mercado regulado", esclareceu a empresa.

Em comunicado, a EDP acrescenta que ao longo dos últimos anos "tem procurado garantir estabilidade aos seus clientes, atualizando as tarifas apenas no ínicio de cada ano, mesmo em períodos de flutuação dos preços nos mercados grossistas".No mês de janeiro, as tarifas de eletricidade já tinham aumentado, numa média de 2,4%.