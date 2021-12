Eduardo Cabrita extingue SEF e antes de abandonar cargo condecora-o com medalha de grau ouro

Medalha foi atribuída pela "notável capacidade de planeamento e organização" do SEF no âmbito da pandemia de Covid-19.

Eduardo Cabrita extingue SEF e, antes de abandonar o cargo, condecora-o com medalha de grau ouro.

A atribuição da medalha de serviços distintos de segurança pública foi publicada no Despacho nº12123-G/2021 esta segunda-feira, pela "notável capacidade de planeamento e organização" do SEF no âmbito da pandemia de Covid-19.