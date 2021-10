Educadora maltrata bebé de 14 meses em creche de Oeiras

Maria (nome fictício) tem apenas 14 meses. E nos últimos dias a mãe reparou numa brusca mudança de comportamento – “muito menos reativa do que costuma ser”, confidenciou a amigas. Mas o choque chegou durante o último fim de semana, quando um vídeo no qual se via uma funcionária de uma creche, em Oeiras, a bater num bebé enquanto lhe dava de comer à força começou a circular nas redes sociais.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã