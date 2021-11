Efeitos da subida de preço dos combustíveis: aumento de 10% no preço dos papel higiénico e 50% no frango

Outros bens essenciais que podem aumentar de preço já em dezembro são o leite e o peixe.

A contínua subida do preço dos combustíveis, para além de estar a causar a escassez de matérias-primas em alguns setores, significará, naturalmente um aumento de preços de vários bens essenciais. Ainda que os consumidores, para já, não sintam a subida do preço final de venda, muito em breve o cenário irá mudar. Os preços podem começar a ‘escalada’ já a partir de dezembro.

Alguns dos produtos que irão ser mais caros serão o papel higiénico, os guardanapos, o rolo de papel de cozinha e outros derivados de papel. Segundo a TVI, que falou com um produtor de celulose, este material já aumentou de preço cerca de 78% desde o início do ano, ao mesmo tempo que também dispararam os preços da energia, necessária para a transformação da matéria nos produtos finais. Assim, por exemplo, o pael higiénico subirá de preço entre 8 a 10%.

Com o aumento de preço dos adubos, pesticidas, rações e transportes, também o leite irá subir até 6 cêntimos por litro, em média. Os produtores queixam-se que, por exemplo, as rações aumentaram mais de 50 euros por tonelada.

Na mesma linha, a carne de aves (frango, peru) também irá aumentar de preço. A subida pode chegar aos 50%, para colmatar o mesmo aumento (50%) na alimentação destes animais, a par dos preços do setor energético, oito vezes mais altos.



Finalmente a pesca, que já de si vive dias difíceis, também faz contas à vida com o aumento dos combustíveis. Há mesmo algumas embarcações que já estão a ‘contar’ as saídas que fazem para o mar e a reduzi-las drasticamente, para enfrentar os aumentos dos combustíveis. A manter-se o cenário de aumento do gasóleo e gasolina, o mais certo é que, também já nos próximo ano, o pescado também aumento de preço.